Al haar collega’s kwaad, maar dit Europarlementslid gaat Zuckerberg om selfie vragen

Mark Zuckerberg zou vandaag voor het halfrond van het Europees Parlement verschijnen en de parlementsleden zouden hem eens flink het vuur aan de schenen leggen. Dat was het droomscenario. Wat er echt gebeurde was dat de parlementsleden Zuckerberg geen tijd gaven om specifiek in te gaan op hun vragen, waardoor hij bijna geen enkele vraag écht beantwoordde. En hoewel iedereen daar achteraf zeer misnoegd over was, ging deze vrouw Zuckerberg toch nog snel om een selfie vragen.

Na de blunders van de Amerikaanse Congresleden tijdens hun vragenronde aan Zuckerberg vorige maand, lagen de verwachten voor dit gesprek in het Europees Parlement hoog. Toen de antwoorden van Zuckerberg kwamen, reageerden velen dan ook teleurgesteld. De Facebook-topman reageerde vooral op vragen die hij zelf voorbereid had en waarvan sommigen niet eens gesteld waren in het parlement vandaag.

Toen de parlementsleden hem achteraf tot de orde riepen en zeiden dat hij nog geen antwoord had gegeven op hun vragen, klonk het dat de tijd erop zat en Zuckerberg de andere vragen schriftelijk zou beantwoorden. Het ongenoegen van de Europarlementsleden was bijna tastbaar, maar het Zweedse parlementslid Cecilia Wikstrom, van de Europese liberale fractie ALDE, wilde toch absoluut nog een foto met Zuckerberg. En dat levert haar nu heel wat kritiek op.

Mark Zuckenberg and myself after the EP hearing. pic.twitter.com/7zeCrE1lPW — Cecilia Wikström(L) (@CeciliaWikstrom) May 22, 2018

So it was you who rushed to Zuckerberg with phone for selfie. While your colleagues were ashamed for such wasted meeting. pic.twitter.com/HOWBu7j9b5 — Tondoriel (@Tondoriel) May 22, 2018

You're not at a Beyonce-concert, you were supposed to ask someone who probably broke a whole bunch of European laws un-biased questions. — Rianne Meijer (@globalistaa) May 22, 2018

You are a shame for the entire EU. — RKuuper (@RKuuper) May 22, 2018