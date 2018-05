Nietsvermoedende consumenten helpen met financiering van IS door het kopen van babypoeder en make-up

“Nietsvermoedende Europese en Amerikaanse consumenten” dragen bij aan de financiering van Islamitische Staat (IS), blijkt uit een rapport van ngo Global Witness. De terreurgroep verdient jaarlijks namelijk honderdduizenden dollars met de illegale ontginning van talk, dat op de westerse markten belandt in producten als babypoeder en make-up.

IS exporteerde in de eerste twee maanden van dit jaar ongeveer 500.000 ton talk vanuit Afghanistan, schrijft persbureau Reuters op basis van het Global Witness-rapport. Het ging bijna allemaal naar Pakistan, waarna het werd geëxporteerd naar andere landen. Meer dan een derde belandde in de Verenigde Staten en een ander groot deel eindigde in de Europese Unie.

“Nietsvermoedende Amerikaanse en Europese consumenten helpen onbedoeld met de financiering van extremistische groepen in Afghanistan”, stelt Nick Donovan van Global Witness.

Oorlog

Net als IS halen de Taliban ook de nodige inkomsten uit illegale ontginning van onder meer edelstenen en mineralen. De twee terreurbewegingen zijn momenteel met elkaar in een oorlog verwikkeld over de controle van de Afghaanse provincie Nangarhar. Dit gebied, op de grens met Pakistan, is rijk aan mineralen, zoals talk, marmer en chromiet. Ook lopen er veel routes waar drugs en andere illegale middelen over worden gesmokkeld.

Honderdduizenden dollars

Global Witness kan niet met zekerheid zeggen hoeveel IS precies verdient met de ontginningen. Het bedrag ligt ergens tussen de “hoge tienduizenden en lage miljoenen dollars per jaar”. Een aannemelijke gemiddelde schatting is honderdduizenden dollars per jaar. Dat zou een behoorlijke bron van inkomsten zijn voor de geschatte 750 tot 2.000 IS-strijders in die regio.