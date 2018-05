Dries Mertens heeft emotionele boodschap voor Radja. En Radja heeft geantwoord

Dries Mertens en Radja Nainggolan spelen beide in de Serie A. Het is dus logisch dat de twee elkaar vaker tegen het lijf lopen dan alleen maar bij de nationale ploeg. Mertens was er dan ook het hart van in dat de Roma-speler niet tot de WK-selectie van Roberto Martinez behoorde. En dat liet hij weten via Instagram.

Het antwoord van Nainggolan, ook via Instagram, liet niet lang op zich wachten.

“Grote vergissing”

Ook andere Rode Duivels betuigden hun steun aan Nainggolan. Zo liet Marouane Fellaini weten dat hij moeite heeft met de niet-selectie van zijn goede vriend. “Het is een grote verrassing, maar het is de keuze van de trainer. Het is de coach die beslist, hij is de baas. Er zijn heel wat spelers ontgoocheld vandaag, net zoals het Belgische publiek dat is. Maar we moeten de beslissing van de coach respecteren.”

Op een persconferentie dinsdag wilde Toby Alderweireld niet te diep ingaan op de niet-selectie van Nainggolan. “Radja is een vriend van mij. Ik heb met hem gevoetbald in de jeugd. Het is jammer voor hem, maar het is een beslissing van de coach waar we ons bij neer moeten leggen. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Meer kan ik ook niet doen. Ik heb gewoon laten zien dat ik met hem meeleef. Want voor elke voetballer is het jammer dat hij zo’n tornooi mist. Dat hij stopt? Ja, elke persoon moet zoiets zelf beslissen. Daar moeten wij respect voor hebben.”