Mignolet hoopt grof geld op te strijken voor auto dankzij deukje ploegmaat

Een auto met een deukje minder waard? Niet volgens Simon Mignolet, die hoopt een fikse soms op te strijken voor zijn auto op eBay. Met dank aan ploegmaat Mo Salah.

Salah, die verkozen werd tot Speler van het Jaar in de Premier League voor Kevin De Bruyne, laat zich al eens graag rondrijden door een chauffeur. Of ploegmaat, dat kan ook zo blijkt uit een gesprek met zijn Liverpool-ploegmaat Dejan Lovren.

Enig probleem: Salah is niet altijd even voorzichtig bij het uitstappen. Slachtoffer van dienst was de auto van Simon Mignolet. Maar de Truiense doelman kan er wel om lachen. "Mijn auto is nu een pak meer waard op eBay met eeen geweldige reclameboodschap: "net als vele Premier League- en Champions League-clubs beschadigd door Mo Salah", tweette hij.