Ouders van overleden hartpatiëntje maken bij Cath Luyten bekend of IVF-behandeling gelukt is

VoerenDe ouders van het overleden Voerense hartpatiëntje Noah De Schepper (4) zitten morgen in de laatste aflevering van ‘Vandaag over een Jaar’ op Eén. Bij Cath Luyten maken ze dan bekend of ze opnieuw een kindje verwachten. “Bij de start van de opnames hadden we al vier IVF-pogingen achter de rug”, zegt mama Anja.