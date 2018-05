Brustem bewaakt door patrouillerende drones

SINT-TRUIDENDronePort in Brustem, de eerste campus voor bedrijven die zich bezighouden met dronetechnologie, wordt vanaf volgend jaar bewaakt door patrouillerende drones. In een eerste fase worden die nog bestuurd door piloten, daarna zouden de securitydrones zelfstandig vliegen. Deze vorm van geautomatiseerde luchtbewaking is een primeur voor ons land. Enige voorwaarde is dat België snel de nieuwe Europese dronewetgeving toepast die vanaf 2019 in voege treedt. Pas dan ligt de weg helemaal open om zelfstandige drones een actieve rol te laten spelen in de beveiliging van gebouwen of terreinen.