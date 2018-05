BrusselZowel werkgevers als vakbonden hebben allerlei bezwaren tegen het wetsontwerp voor zware beroepen in de privé-sector van minister Daniel Bacquelaine (MR). De kans dat ze het goedkeuren is dan ook klein. In het ontwerp is geen sprake meer van ‘criteria’, maar van ‘zware functies’. Zowel vakbonden als werkgevers willen niet weten van een lijst van functies.