Campenaerts neemt drastisch besluit: hij stapt uit Giro na ontgoochelende tijdrit

Zoek vanaf morgen niet meer naar Victor Campenaerts. De Europees kampioen tijdrijden stapt uit de Giro, onder anderen omdat hij vandaag slechts dertiende eindigde in de lange individuele tijdrit, gewonnen door Rohan Dennis.

Lotto Fix All kwam zelf met het bericht van de opgave van Campenaerts. Na Tim Wellens is hij de tweede renner van de Belgische ploeg die het strijdperk verlaat.

“Ik ben erg ontgoocheld over het resultaat van vandaag”, aldus de Antwerpenaar . “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik me zo voel als je met hoge verwachtingen aan de start verschijnt. Ik had nochtans voor de tijdrit geen negatieve signalen gevoeld en ik wil me dan ook niet verstoppen achter excuses. Twee dagen geleden trapte ik tijdens een rit in lijn gedurende 40 minuten een hoger wattage dan vandaag. Dat is natuurlijk niet iets dat je verwacht als tijdrijder zijnde.”

Campenaerts wijst naar slijtage als reden voor zijn mindere prestatie. “In tijdritten die aan het begin van een Grote Ronde liggen, zoals in de Tour de Romandie, de Ronde van Algarve en afgelopen tijdrit in Jeruzalem, kan ik me meten met de wereldtop”, vertelt hij. “In tijdritten die later in een wedstrijd vallen, zoals in de Tirreno-Adriatico en vandaag, verlies ik een aantal percentages van mijn niveau. Dat wordt dan ook een werkpunt naar de toekomst toe. De tijdrit van vandaag wordt mijn laatste wapenfeit in deze Giro. In overleg met de ploegleiding hebben we beslist dat ik morgen niet meer van start ga.”

Er worden nieuwe doelen vooropgesteld. “Ik zal de focus verleggen naar nieuwe doelen zoals het Critérium du Dauphiné. Die Franse rittenwedstrijd start met een proloog, en later staat er ook een ploegentijdrit op het programma. Na enkele dagen rust in België zal ik naar die wedstrijd toewerken en er ook trachten een resultaat neer te zetten. De ploeg heeft me tenslotte aangetrokken om in tijdritten te presteren, dus ga ik dat opnieuw proberen.” (