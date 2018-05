Agenten filmen eerste lynx in Limburg: bekijk hier de beelden

Voeren -

In Voeren is een lynx gefilmd. Daar zijn binnen- en buitenlandse experten het over eens. Het waren agenten van het lokale politiekorps die in november vorig jaar op klaarlichte dag een ‘vreemd’ dier in de verte zagen lopen. Ze hadden de juiste reflex en filmden het dier met hun iPhone. Het is de eerste keer dat een lynx in Vlaanderen wordt gefilmd. “Alweer een toppredator die erbij komt”, zegt Dries Gorissen, directeur bij het ANB.