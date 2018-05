Losgeslagen hooiwagen ramde huis van jong gezin: “Hier willen we nooit meer wonen”

Diest -

Sandy Dekoning en David De Keyser zijn nog altijd zwaar aangeslagen na het bizarre incident maandagmiddag. Een losgeslagen hooiwagen ramde toen hun huis aan de Zelemseweg in Schaffen bij Diest. Hun drie kinderen raakten allemaal gewond, maar er waren vooral zorgen om de tienjarige Siebe die erg bloedde aan het hoofd. “Hij heeft met acht hechtingen in het achterhoofd het ziekenhuis intussen mogen verlaten en alles komt wel goed. Een expert moet nog uitmaken of de woning moet worden gesloopt. Maar we weten nu al zeker dat we daar nooit meer willen wonen.”