Overvallers na spectaculaire achtervolging gevat: vluchtwagen gecrasht, daders verstoppen zich in hok

Twee overvallers zijn dinsdagavond na een spectaculaire achtervolging bij de kraag gevat. Twee jongemannen kwamen omstreeks halfzeven een handelszaak aan de Pagodenlaan in Neder-over-Heembeek binnen en bedreigden de uitbater. Ze eisten de inhoud van de kassa en gingen er nadien vandoor. Waar ze echter geen rekening mee hadden gehouden was dat een politiepatrouille ondertussen al was opgetrommeld . Ze kruisten elkaars pad waarop het tot een wilde achtervolging kwam richting de Brusselse buitenring. De Brusselse agenten kregen onder andere versterking van de politiezone Amow en de helikopter van de federale politie.

De daders reden plotseling de buitenring af richting Asse. Lang duurde hun achtervolging uiteindelijk niet meer. “In deelgemeente Kobbegem crashten ze met hun wagen”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Ze sloegen nog te voet verder op de vlucht door de velden. Het was een ploeg van onze anti-overvalbrigade die hen uiteindelijk inrekende. Ze zaten verstopt in een hok waar hout in mag opgeslagen. Dat was niet eens zo ver van de plek waar ze hun gecrashte vluchtwagen hadden achtergelaten.”

De twee werden meegenomen voor verhoor. Bij de overval zelf vielen gelukkig geen gewonden. Volgens Van de Keere werden er geen vuurwapens gebruikt.