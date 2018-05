Iconisch personage Han Solo is opnieuw 28 jaar oud

Het stond in de sterren geschreven dat er een aparte film zou komen rond het personage Han Solo, een van de populairste helden in het Star Wars-universum. In ‘Solo: A Star Wars Story’ treedt de 28-jarige Alden Ehrenreich in de voetsporen van Harrison Ford en krijgen we te zien wat de roekeloze piloot in zijn jonge jaren uitspookte en hoe hij Chewbacca ontmoette.