Walter Grootaers: “Mijn grapjes zijn mijn schild, zo kan niemand me kwetsen”

Antwerpen -

Walter Grootaers (63) is terug: eerst was er de tournee langs culturele centra met ‘De 3 Wijzen’, maar nu hij De Kreuners weer bij mekaar heeft geroepen voor een nakende zomertournee is zijn comeback compleet. Een uitgelezen moment om hem te vragen wat hem nu al drieënzestig jaar lang gaande houdt. Blijkt zijn vermogen tot relativering vaak zijn redding te zijn geweest. “Het ultieme geluk bestaat niet”, zegt hij. “Dat is eerder voor songteksten of foldertjes van meubelwinkels.”