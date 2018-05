Australische slaat dubbelslag in Baskenland: ritwinst en eindzege

Amanda Spratt heeft de Baskische rittenkoers Emakumeen Bira (WorldTour) gewonnen. De Australische van Mitchelton-SCOTT soleerde solo naar winst in de zware slotetappe en snoepte zo de eindzege nog af van haar Nederlandse ploeggenote Annemieke van Vleuten.

Op de slotdag van de Emakumeen Bira moest er stevig geklommen worden. Zo lag bijvoorbeeld de beklimming van de Urkiola, met 6 kilometer aan 9,1 procent gemiddeld de zwaarste klim in het Baskenland, halfweg te wachten. Maar nog voor de voet van die Urkiola werd het peloton op het lastige parcours al aardig uitgedund.

Op de Urkiola achtte Spratt haar moment gekomen. De 30-jarige Australische kwam solo boven en breidde haar voorsprong uit tot 2’30”. Elisa Longo Borghini en Olga Zabelinskaya zagen het gevaar en gingen in volle finale in de tegenaanval. Het Italiaans-Russische duo nam een voorsprong van een minuut op de favorietengroep en naderde tot op 1’35” van de eenzame leidster Spratt. Maar de Australische kende een uitstekende dag en rondde de solo indrukwekkend af. Longo Borghini en Zabelinskaya kwamen 1’16” later als tweede en derde over de finish. Van Vleuten, die voor de etappe een voorsprong van 1’37” op Spratt verdedigde, werd negende op 2’12” van de winnares en ziet haar ploeggenote met de eindzege aan de haal gaan.