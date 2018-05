Hollands podium in Noorwegen, alweer feest voor Quick Step Floors

Fabio Jakobson heeft de eerste etappe in de elfde editie van de Tour des Fjords gewonnen. De 21-jarige Nederlander was de snelste in een massasprint, voor zijn landgenoten Moreno Hofland en Timo Roosen. Met zijn derde zege van het seizoen zet Jakobsen de teller van Quick-Step Floors op 34 overwinningen.

In de eerste rit van de driedaagse rittenkoers in Noorwegen moest het peloton 191 kilometer afleggen tussen Lindesnes, het meest zuidelijke punt van Noorwegen, en Grimstad. Zonder echte klim op het parcours leken de sprinters aan zet. Vijf vluchters dachten daar anders over en kozen al snel het hazenpad. De Spanjaard Carlos Verona, de Noor Henrik Evensen, de Tsjech Frantisek Sisr, de Brit Daniel Pearson en de Nederlander Floris Gerts trokken ten aanval en namen een maximale voorsprong van 2:30.

In het peloton hield Quick-Step Floors voor snelle man Jakobson de teugels strak in handen en de voorsprong schommelde het grootste deel van de wedstrijd rond de twee minuten. Met de finale in zicht zetten ook Team Sky en Dimension Data een mannetje vooraan in het peloton en de vijf vluchters werden op 8 kilometer van de finish netjes gegrepen. In de straten van Grimstad werd dus toch gesprint om de zege en het was Jakobsen die het haalde, voor Hofland en Roosen. Dries Van Gestel was eerste Belg op de negende plek.

Voor Quick-Step Floors is het al de 34e zege van het seizoen. Jakobsen zelf scoorde eerder dit seizoen al in de Scheldeprijs (1.BC) en Nokere Koerse (1.BC). Jakobson start woensdag ook als leider. Dan zet het peloton via de kustlijn koers naar het noordoosten voor een 188 kilometer lange etappe van Risor naar Kristiansand.