Lokeren shopt bij Eupen en haalt rechtsback binnen

Mickaël Tirpan heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Lokeren. Dat meldt de Wase club dinsdag op zijn website. De rechtervleugelverdediger komt over van Eupen.

De 24-jarige Belg debuteerde in 2015 in de hoogste klasse bij Moeskroen. Vorige zomer verkaste Tirpan naar Eupen, waar hij een vaste waarde werd op de rechtsachter. Tirpan speelde dit seizoen 32 wedstrijden voor “de Panda’s”, waarin hij een doelpunt scoorde en een assist afleverde.

“Het spreekt vanzelf dat ik erg blij ben met mijn transfer naar Sporting Lokeren”, zegt Tirpan op de website van Lokeren. “Het is een club die toch tot de vaste waarden mag gerekend worden in ons land. Lokeren kende een moeizame start, maar na de komst van Peter Maes ging het steeds beter met het spelpeil en de resultaten. De club wil volgend jaar weer een stap vooruit zetten en het feit dat ze geloven dat ik daarbij kan helpen, geeft me vertrouwen.” .