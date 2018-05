Voetbalbond reageert op heisa over Nainggolan: “Beste bewijs dat Duivels-fans gepassioneerd zijn”

De KBVB heeft voor het eerst gereageerd op de heisa die ontstaan is na de niet-selectie van Radja Nainggolan bij de Rode Duivels. “Het beste bewijs dat de fans van de Rode Duivels gepassioneerd zijn door hun team.”

“Die preselectie werd niet door iedereen op applaus onthaald. Als KBVB hebben we hier begrip voor. Het is het beste bewijs dat de fans van de Rode Duivels gepassioneerd zijn en zich betrokken voelen bij hun team”, zo laat de KBVB weten in een persbericht.

“Tegelijk hebben we als KBVB afgelopen week het contract van onze Bondscoach verlengd. Dat hebben we gedaan omdat we hem de juiste persoon vinden om de Rode Duivels te leiden. Dat wil zeggen dat hij het is die de strategische en tactische keuzes maakt qua begeleiding, training en vanzelfsprekend ook selectie van het elftal voor interlands. We rekenen dan ook op zowel de technische staf als de Rode Duivels om in Rusland te gaan voor het allerhoogste.”

“Meer dan ooit roepen we onze twaalfde man op om zich als één blok achter de Rode Duivels te scharen. Zowel spelers als de technische staf zijn bijzonder gemotiveerd om van dit WK een groot succes te maken. Toch kunnen zij dit alleen maar realiseren met de steun van alle fans. Alleen op die manier kunnen we onze gemeenschappelijke ambitie waarmaken: een uitstekend WK spelen in Rusland.”