Ouders van doodgeschoten Mawda (2) kunnen wellicht een tijdlang in België blijven

De ouders van Mawda, de Koerdische peuter die omgekomen is na een politieachtervolging in Henegouwen, kunnen wellicht langer in België blijven. In de Kamer heeft premier Charles Michel laten verstaan dat de ouders daartoe over verschillende juridische mogelijkheden beschikken. Ze kunnen bijvoorbeeld het statuut van slachtoffers van mensensmokkel aanvragen.

In de commissie Binnenlandse Zaken kreeg de premier heel wat vragen over de gebeurtenissen van vorige week in Maizières, nabij Bergen. Na een politie-achtervolging op een busje met transmigranten kwam de tweejarige Mawda om het leven, geraakt door een politiekogel. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend en de onderzoeksrechter heeft ook aan het Comité P, de politiewaakhond, gevraagd de zaak te onderzoeken.

Premier Michel wil dat de onderzoeken in alle sereniteit gevoerd worden en volledige klaarheid brengen. De eerste communicatie van het parket over de kwestie was verkeerd. Samen met minister van Justitie Koen Geens heeft hij er bij het parket voor gepleit om de familie van het slachtoffer en hun advocaten te ontmoeten. Dinsdagnamiddag heeft het parket over de zaak gecommuniceerd.

Verschillende parlementsleden vroegen naar het verblijfsstatuut van de ouders van Mawda en drongen er op aan dat zij langer in ons land konden blijven om hun kind te kunnen begraven en om deel te nemen aan het gerechtelijk onderzoek. De premier bevestigde dat alle inzittenden van de bestelwagen meteen na de arrestaties het bevel hadden gekregen om het grondgebied te verlaten. De premier liet verstaan dat er binnen de rechtsstaat wel mogelijkheden waren voor de ouders om langer in ons land te blijven. Ze kunnen bijvoorbeeld het statuut van slachtoffer van mensenhandel aanvragen.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden, zei Michel. Indien deze gebruikt worden, zal dat via de bestaande regels en procedures moeten, zei de premier.

Wellicht doelt de eerste minister op de mogelijkheid om internationale bescherming of om een regularisatie wegens uitzonderlijke omstandigheden aan te vragen.

“Agent heeft dit nooit gewild”

Eerder op de dag had het parket van Bergen-Doornik al een persconferentie gegeven over de omstandigheden waarin Mawda om het leven kwam. “De agent die het fatale schot loste tijdens de achtervolging op de E42 waarbij de 2-jarige peuter Mawda om het leven kwam, heeft dit nooit gewild”, klinkt het daar. De agent in kwestie werd intussen dus geïdentificeerd, maar werd niet opgepakt.

Autopsierapport

Nog dinsdag kon de familie van Mawda het autopsierapport inkijken. “De ouders willen gerechtigheid voor hun dochter”, zei hun advocaat Olivier Stein. “We hebben geen redenen om te twijfelen aan de autopsie.”