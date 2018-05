Celebs Prins Harry en Meghan Markle voor het eerst samen buiten als getrouwd koppel

Prins Harry en zijn kersverse vrouw Meghan Markle - of beter: de Hertog en Hertogin van Sussex- zijn hun eerste officiële verplichting als getrouwd koppel nagekomen. Ze openden samen met prins Charles en zijn vrouw Camilla een tuinfeest in Buckingham Palace ter ere van Prins Charles, die in november zeventig wordt. Harry gaf er een speech ter herdenking van de slachtoffers van de aanslag in Manchester, nu één jaar geleden. Meghan droeg voor de gelegenheid een hoed en een roze jurk van het merk Goat, die zo’n 670 euro gekost zou hebben. Harry en Meghan zijn nog niet op huwelijksreis vertrokken, verwacht wordt dat ze later dit jaar naar Afrika zullen trekken.