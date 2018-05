Reynders vroeg Iraakse collega doodstraf Belgische IS-strijder om te zetten in gevangenisstraf

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zijn Iraakse collega gevraagd om de doodstraf voor de Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun om te zetten in een gevangenisstraf. Dat heeft Reynders dinsdagnamiddag gezegd. “Daarnaast blijven we ook hameren op een eerlijk proces”, aldus Reynders.

“Het is een principieel standpunt van België om de doodstraf niet uit te voeren”, aldus Reynders, die zei een bevestiging gekregen te hebben van de doodstraf. “Het is dan ook logisch dat we ook in deze zaak dat standpunt verdedigen, al voor de start van dit proces heb ik dat aan mijn Iraakse collega gezegd.”

Jadaoun heeft nog dertig dagen de tijd om hiertegen in beroep te gaan. “We vragen ook hier enkel om een eerlijk proces, en dus ook om de doodstraf niet uit te voeren.”

Reynders Foto: Photo News

Een consulaire interventie tijdens een eventueel proces in beroep komt er niet, omdat Jadaoun zelf naar oorlogsgebied trok.

Over een uitlevering van Jadaoun aan België sprak Reynders zich niet uit. “Dat is een zaak voor Justitie.”

Reynders wees er daarnaast nog op dat er volgend jaar in Brussel een internationaal congres tegen de doodstraf georganiseerd wordt.