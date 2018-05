Wandelaars treffen babylijkje aan in Brussels park: “Slachtoffer is prematuur geboren meisje”

Het levenloze lichaampje dat gisteren aangetroffen werd in park in Schaarbeek was prematuur geboren, dat meldt het parket. Over de identiteit van de ouders heeft het parket “geen enkele piste”.

Een wandelaar trof maandag omstreeks 17 uur het levenloze lichaam van een baby aan in het Josaphatpark in Schaarbeek. “Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter na autopsie blijkt dat het vermoedelijk om het lichaam van een meisje gaat, prematuur geboren na 6 à 7 maanden zwangerschap”, aldus het parket in een mededeling. “Bijkomend onderzoek van onder meer de organen zal moeten uitwijzen of de vroeggeboren baby dood geboren is of overleden is na de geboorte.”

Nog volgens het parket is heeft de autopsie uitgewezen dat het lichaam slechts enkele uren in het park gelegen heeft. Over wie de ouders zouden kunnen zijn tast het parket in het duister. “We hebben nog geen enkele piste voor wat de identiteit van de ouders betreft.”

Maandag werd een onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag” lastens “X”, aldus een woordvoerder