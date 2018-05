Basisschool in Sittard geëvacueerd nadat bliksem inslaat

Dinsdagnamiddag trekt een onweer over Limburg. In Sittard sloeg de bliksem rond 15 uur in op een basisschool.

Het voorspelde onweer trekt over Limburg met heel wat wateroverlast tot gevolg. Ook in Nederlands Limburg zorgt het onweer voor heel wat problemen. Zo sloeg de bliksem in op basisschool De Hoefer in Sittard.

Door de inslag viel alle elektriciteit uit. De protestants-christelijke school met zes klassen en 120 leerlingen is daarop ontruimd. “Normaal gesproken gaan we bij een ontruiming allemaal buiten op het schoolplein staan, maar dat was met dit noodweer geen optie”, vertelt locatieleider Ward Wijnands. Alle leerlingen werden naar Jenaplanschool De Vlieger, aan de overkant van de straat gebracht.

Schrik

Sommige kinderen, vooral de jongere, waren behoorlijk ontdaan door het gebeuren. “Om drie uur had ik plots de hele school vol met kinderen van de overkant. Enkele kinderen huilden van de schrik,” aldus de conciërge van De Vlieger.

Om vier uur had een medewerker van Enexis al een deel van de elektriciteit in het gebouw van De Hoefer hersteld. Lokatieleider Wijnands verwacht dat de school woensdagochtend gewoon weer open is.

Op andere plaatsen in Sittard was er wateroverlast door het onweer.