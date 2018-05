Wereldprimeur: McDonalds bant vanaf september plastic rietjes in Brusselse vestigingen

McDonalds gaat vanaf september de plastic rietjes in al zijn Brusselse restaurants vervangen door kartonnen exemplaren. Dat kondigt de fastfoodketen dinsdag aan. Het gaat om een proefproject, waarbij ook gepolst zal worden naar de reactie van de klant. “De bedoeling is om op termijn plastic rietjes overal te bannen. Brussel geldt als piloot voor de rest van de wereld”, verklaarde managing director Stephan De Brouwer. Maar de timing voor de uitrol ligt nog niet vast: naast de mening van de klant zal ook gekeken worden hoe de kartonnen rietjes milieuvriendelijk en sociaal duurzaam kunnen worden geproduceerd.

McDonalds nam de afgelopen jaren al een aantal initiatieven rond duurzaamheid. Zo maken alle restaurants gebruik van 100 procent groene energie en hanteert de keten een eigen afvalbeheersysteem: de Green Truck. “We blijven innoveren in onze bevoorradings-, verpakkings- en transportprocessen om onze ecologische voetafdruk te verminderen”, klinkt het.

Het vervangen van plastic rietjes door een kartonnen versie past ook in dat verhaal. Al speelt ook de Brusselse politiek een rol, want gewestminister voor Milieu Céline Fremault (cdH) liet eerder verstaan dat ze denkt aan een verbod op plastic rietjes. Dinsdag zei ze dat ze zelf contact heeft opgenomen met het bedrijf om te zoeken naar alternatieven. “Verandering is mogelijk, dit is het bewijs”, aldus Fremault.

De test met kartonnen rietjes zal worden uitgevoerd in de zes Brusselse vestigingen van McDo en in die van Namen. Daar zullen de rietjes ook niet meer los te verkrijgen zijn. “De klant zal expliciet gevraagd worden of hij een rietje wil, wat ook het bewustzijn moet vergroten”, aldus De Brouwer.

McDonalds start dinsdag ook een nieuwe campagne rond zwerfvuil. Klanten kunnen via het platform “Garbage, we take it personally” het anonieme vuilbakicoon pimpen met hun eigen gezicht. Dat beeld, bewust zonder het logo van McDonalds, kan gedeeld worden op sociale media. In de restaurants komen er posters en ook de meeneemzakjes kunnen worden aangekleed. De actie kadert in het engagement van de keten tot 20 procent minder zwerfvuil in de buurt van zijn restaurants.