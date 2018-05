Hoeveel eieren mag je nu eten? Eéntje per dag, zegt nieuwe studie

“An apple a day keeps the doctor away”, luidt een bekende spreuk. Een nieuwe studie suggereert hetzelfde voor eieren.

In eieren zit cholesterol, dus daar mochten we er jarenlang niet te veel van eten. Maar een nieuwe studie, maandag gepubliceerd in het tijdschrift Heart, suggereert dat we misschien iets te voorzichtig zijn. Het baseert zich daarvoor op bevindingen bij bijna een half miljard Chinezen.

Onderzoekers vroegen de deelnemers om bij te houden hoeveel eieren ze consumeerden. Tegelijk werden ze negen jaar lang onderzocht op hart- en vaatgerelateerde gezondheidsverschijnselen. Daaruit kon men uiteindelijk concluderen dat mensen die gemiddeld één ei per dag aten, minder hartaandoeningen ontwikkelden en nog minder risico liepen op een beroerte, in vergelijking met wie geen eieren at.

De onderzoekers benadrukken dat hun studie niét bewijst dat het eten van eieren beschermt tegen hartaandoeningen of beroertes. ‘Maar het grote aantal betrokkenen, is een sterk argument om eieren niet zo te demoniseren’, klinkt het. ‘De gezondheidsvoordelen van eieren zijn mogelijk zelfs belangrijker dan de aandacht die de cholesterol in het verleden kreeg.’