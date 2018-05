Mo Nitcheu tekent eerste profcontract bij STVV

Mo Nitcheu, de 18-jarige aanvaller met roots in Kameroen, tekent een profcontract voor drie seizoenen bij STVV. Nitcheu kwam vorig seizoen over van Sporting Hasselt en vervolledigde eerst de kern van de U19 en later de beloftenploeg van de Kanaries waar hij dit seizoen vlotjes de netten deed trillen. Eerder dit seizoen mocht de jonge spits ook mee op stage naar La Manga waar hij een goede indruk naliet. Nitcheu, wonende in Kortessem, tekent zo zijn eerste profcontract ooit.