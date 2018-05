Hasselt - Een 56-jarige Diepenbekenaar heeft dinsdag in Hasselt acht maanden cel gekregen voor weerspannigheid tegenover vier politieagenten.

De feiten speelden zich op 9 januari 2016 af tijdens een controleactie in de Hasseltse stationsbuurt. De dader was pinten aan het hijsen in café Max en raakte geagiteerd door de controle. Hij gooide ...