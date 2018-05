Dit is Flippy. Een keukenrobot gespecialiseerd in het bakken van hamburgers. Dankzij sensoren en kunstmatige intelligentie weet de robot wanneer een hamburger moet worden omgedraaid of klaar is.

Volgens de ontwikkelaar is Flippy niet ontworpen om de mens in de fastfoodkeukens te vervangen, maar om die keukens efficiënter te laten werken. Zo zijn mensen nog altijd nodig om de hamburgers op de bakplaat te plaatsen en de ingrediënten aan de burgers toe te voegen.