Prins Harry is getrouwd, maar heeft al opvolging als 'meest begeerlijke vrijgezel'

Nu prins Harry definitief van straat is, richten heel wat jonge vrouwen hun pijlen op iemand anders: Louis Spencer. De 24-jarige neef van Harry liet in het gezelschap van zijn moeder en twee zussen namelijk een diepe indruk na op heel wat kijksters van de huwelijksplechtigheid zaterdag. De titel van meest begeerlijke vrijgezel van Groot-Brittannië blijft dus binnen de familie.

Voor de huwelijksplechtigheid van prins Harry en Meghan Markle van start ging, maakten heel wat celebrities, familieleden en vrienden hun entree in Windsor Castle. Net zoals Pippa Middleton een diepe indruk naliet tijdens het huwelijk van prins William en haar zus Kate, ging dit keer Louis Spencer Viscount Althorp met heel wat aandacht lopen.

De 24-jarige, naar verluidt vrijgezelle, jongeman arriveerde er met aan zijn ene arm zijn zus Lady Eliza Spencer en aan de andere arm zijn moeder Victoria Aitken en zus Lady Kitty Spencer. Zijn vader is Charles Spencer, de negende Earl Spencer en de broer van de overleden prinses Diana. Hij zou naar verluidt gestudeerd hebben aan de universiteit van Edinburgh en samen met zijn zussen opgegroeid zijn in Zuid-Afrika nadat zijn ouders uit elkaar waren gegaan.

Op sociale media ging Louis, die zijn vader na zijn dood zal opvolgen als Earl, vlot over de tongen. "Prins Harry mag dan wel niet langer beschikbaar zijn, zijn schattige neef Louis is dat wel nog", klinkt het onder meer.

Prince Harry might be taken, but his cutie pie cousin Louis Spencer is still available?? pic.twitter.com/9y5VubXCmX — Kait (@everett_kaitlyn) 21 mei 2018

Okay friends, set me up now for a blind date! ASAP #LouisSpencer ??????‍?? pic.twitter.com/v8AnEBomRO — Kylie ? (@AshaRiri) 22 mei 2018