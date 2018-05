Fans Dumoulin kalken naam van hun favoriet op de weg… Helaas niet op het parcours

Tom Dumoulin heeft fanatieke fans, gouwgenoten die hem ook tijdens de Ronde van Italië volgen. De broer Ruud en Maurice Bleezer zijn zo van die fans. Maurice kalkte de naam van zijn idool uit Kanne (Riemst) op de weg in aankomstplaats Rovereto. Helaas was dat niet op het parcours.

TV Limburg kwam de twee Limburgers op het spoor. “Maurice heeft het werk gedaan, hij wist waar het parcours was”, stak Ruud Bleezer van wal. Maurice, dat is Maurice Bleezer, de jongere broer van Ruud en Limburger in hart en nieren. Beiden zijn groot fan van Tom Dumoulin. Maurice had gezien waar de aankomst lag en op basis van de gegevens waarover hij beschikte, een plaats gezocht om zijn artistieke lusten bot te vieren. “Omdat ze in de voormiddag regen voorspelden, ben ik er vannacht om twaalf uur al aan begonnen.”

Want op een natte rijweg is het moeilijk werken. Helaas had Maurice zich van rijrichting vergist en was zijn kunstwerk te bewonderen na de finish en dus helemaal niet op het parcours.

