Agent die Mawda (2) doodschoot bij achtervolging is ten einde raad: “Hij heeft dit nooit gewild”

De agent die het fatale schot loste tijdens de achtervolging op de E42 waarbij de 2-jarige peuter Mawda om het leven kwam, “heeft dit nooit gewild”. Dat heeft het parket van Bergen-Doornik dinsdag gezegd tijdens een persconferentie.

Het 2-jarige meisje kwam in de nacht van woensdag op donderdag om bij een politieachtervolging op de E42. De familie van Mawda zat voorin naast de chauffeur, terwijl er zich achterin nog een familie bevond. In het busje zaten tientallen migranten. Die zouden de ruiten achterin stukgeslagen hebben om via het raam te tonen dat er zich kinderen in het voertuig bevonden.

Het dodelijk schot kwam uiteindelijk van de politiewagen die links naast het voertuig reed. Het schot zou de chauffeur gemist hebben en de tweejarige peuter geraakt hebben. Aanvankelijk verklaarde het parket van Bergen-Doornik dat het meisje niet door een kogel om het leven kwam, maar uit de autopsie bleek dat toch het geval te zijn.

“Nooit gewild”

De politieagent die heeft geschoten tijdens de achtervolging is ten einde raad, zei het parket tijdens een persconferentie. “Hij heeft het nooit gewild en had nooit gedacht dat dit zou gebeuren”, klonk het.

Agent niet opgepakt

De familie van Mawda is dinsdag het autopsieverslag gaan inkijken bij het hof van beroep in Bergen. “De ouders willen gerechtigheid voor hun dochter”, zei hun advocaat Olivier Stein. Eerder op de dag maakte de raadsheer bovendien bekend dat de agent die het fatale schot zou hebben afgevuurd, is geïdentificeerd maar niet opgepakt.

“Merkwaardige rol van Comité P”

Stein stelt zich verder vragen bij de rol die Comité P tot nu heeft gespeeld in de kwestie, zegt hij tegen RTBF. Volgens de advocaat is er een agent die na het incident Comité P benaderde om de zaak te onderzoeken. Nadat het parket echter naar buiten bracht dat Mawda niet door een kogel om het leven kwam, wilde het comité niet meer tussenkomen. Pas toen uit de autopsie bleek dat de peuter toch stierf als gevolg van een gelost schot, werd Comité P nogmaals gevraagd om onderzoek te doen. “Er is iets heel merkwaardigs aan de rol die Comité P speelt in de zaak”, aldus Stein.