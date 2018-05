Tim maakt nu écht geen kans meer: ‘Temptation’ Cherish heeft een nieuwe vriend

De Nederlandse ‘Temptation Island’-verleidster Cherish van der Sluis heeft een nieuwe vriend. Dat bewees de blondine op Instagram. Het werd niet de dolverliefde Tim Wauters, maar wel een andere Belg.

Cherish, die haar voorliefde voor Vlaamse mannen niet onder stoelen of banken steekt, pakte maandag op Instagram uit met een livevideo van zichzelf in het gezelschap van haar nieuwste verovering. Hij heet Diego, is 19 jaar en de twee zijn een klein maandje samen. Meer details over de jongeman krijgen we niet te horen. Hoe ze elkaar leerden kennen bijvoorbeeld, heeft de blondine niet aan haar kijkers verteld. Er wordt wel gefluisterd dat hij afkomstig is uit het Gentse.

Enkele volgers vroegen zich af waarom het eigenlijk niets werd met Tim na hun avonturen op ‘Temptation Island’. Daarover kan de 27-jarige verleidster duidelijk zijn. “Het was tijdens het programma een grap. Daarna heb ik hem nooit meer gezien”, laat ze weten. Is ze deze ontmoeting in het bijzijn van de Oostendse deelnemer Kevin en haar romantische dans in Gert Late Night dan al vergeten?