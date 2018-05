TISM kaapt de eerste prijs weg bij nationale wedstrijd SKF

Bree - Het bedrijf SKF is een wereldspeler op het gebied van lagertoepassingen in mechanische constructies en toepassingen. Elk jaar organiseert dit bedrijf een nationale wedstrijd voor leerlingen van de derde graad van de STEM-scholen.

Eerst wordt per school een voorselectie gemaakt. Uit deze voorselectie werden de beste leerlingen uitgenodigd voor de finalewedstrijd in Brussel. Deze wedstrijd vond plaats op 14 maart 2018. De opdracht bestond erin dat de leerlingen verschillende mechanische constructies moesten analyseren op krachten en afmetingen om een juiste lager te selecteren. Een goed technisch inzicht met wetenschappelijke kennis van mechanica en wiskundige geletterdheid was hier voor nodig.

Twee leerlingen van TISM nl. Louis Neyens en Jarne Stinkens werden geselecteerd voor deze finale en behaalden in deze nationale wedstrijd respectievelijk de eerste en vierde plaats. Zij namen hun prijs op 6 mei in Brussel in ontvangst. Opmerkelijk is dat zij in het 5de jaar elektromechanica zitten, terwijl de meeste deelnemers zesdejaars waren. Als school zijn we hierover bijzonder fier. Een dikke proficiat!!!