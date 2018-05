Onweer zorgt voor wateroverlast in Limburg

Het voorspelde onweer trekt sinds 14 uur over Limburg. Onder andere in Genk en Maasmechelen is het hevig beginnen regenen. Het KMI verwacht dinsdagnamiddag en -avond plaatselijk noodweer en waarschuwt met code oranje. Limburgse brandweerkorpsen hebben al heel wat oproepen ontvangen over wateroverlast. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft beslist om het nummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen te activeren.

In Nederlands Limburg zetten zware regen- en hagelbuien eerder op de middag al heel wat straten blank.

Hevige buien in Maastricht Foto: Jean-Pierre Geusens

15 cm water binnen pic.twitter.com/D6Bt3QKK2g — jan laumen (@janlaumen) 22 mei 2018

Later meer

LEES OOK: KMI waarschuwt met ‘code oranje’, overheid activeert noodnummer 1722

Trekt het onweer ook over uw gemeente? Bezorg er ons beelden van via onderstaande uploadmodule. Je kan inloggen door je naam in te geven. Daarna kan je bovenaan het venster op ‘upload’ klikken en een bestand selecteren.