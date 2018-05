Ze werd bestempeld als slet en hoer omdat ze seks had met rockgoden: “Het was als God aanraken, ik heb geen spijt”

Ze deelde het bed met rockgoden als Jim Morrison, Jimmy Page en Mick Jagger en werd door haar controversiële biografie bestempeld als slet en hoer, maar Pamela Des Barres heeft op haar 69ste nog steeds geen moment spijt van haar leven vol seks, drugs en rock & roll. “Ik heb God aangeraakt”, zegt ze in een interview met The Sun.

Leestip van de dag: I’m with the band, memoirs of a groupie. In de in 1987 verschenen biografie vertelt Pamela Des Barres hoe ze een waanzinnig leven geleid heeft. De Amerikaanse deelde het bed met enkele van de bekendste en invloedrijkste muzikanten ter wereld en was de eerste echte groupie, een term die ze trouwens zelf uitvond. Seks, drugs en rock & roll: het zit er allemaal in.

Jimmy Page en Robert Plant van Led Zeppelin. Foto: BELGAIMAGE

In een interview met The Sun heeft de intussen 69-jarige Des Barres 30 jaar later uitgebreid teruggeblikt op die woelige periode. Zo herinnert ze zich bijvoorbeeld een concert van Elvis Presley in Las Vegas, waar ze dankzij haar ‘connecties’ op de eerste rij zat tussen Led Zeppelin-rockgoden Robert Plant en Jimmy Page. “Wees maar zeker: ik had de beste plaats in de hele zaal”, aldus Des Barres.

Voor Page, de gitarist van de wereldberoemde rockgroep, had Des Barres toen het meest een boontje. Ze omschrijft haar relatie met hem zelfs als “ware liefde”. “Hij was zo romantisch en gaf me het gevoel alsof ik de enige vrouw op de wereld was. Hij nam me overal mee naartoe. Dat Elvis-concert vergeet ik nooit, of de uren die ik erna met Jimmy doorbracht in een gigantisch bed op een voetstuk.”

De moeder aller groupies, op wie het personage Penny Lane en eigenlijk heel de film Almost Famous gebaseerd is, mocht ook mee op tournee met de groep. “Ik stond dan opzij op het podium toe te kijken hoe Jimmy 80.000 fans met zijn gitaar de tijd van hun leven bezorgde. Ik voelde me toen, zittend op een versterker van Jimmy, als een lid van de groep. Meisjes in het publiek keken naar me en vroegen zich af met wie ik sliep. Ik was zo trots en was exact wie ik gehoopt had te zijn: de vriendin van de belangrijkste gitarist van de grootste rockgroep van de wereld.”

Slet

Foto: Baron Wolman / Iconic Images

Dertig jaar na haar controversiële biografie heeft Des Barres nog geen moment spijt van de publicatie ervan. Ze werd door geschokte lezers omschreven als een slet en een hoer, maar dat heeft haar naar eigen zeggen nooit geraakt.

“Onzin”, zegt ze. “Mensen zijn zo kleingeestig als het op seks aankomt, vreselijk. Ik was geen slachtoffer, hoor, ik heb heel veel uit al die relaties gehaald. Een vrouw die buitenkomt, naar het podium kijkt en achter iemand aangaat die haar inspireert, dat is toch de ultieme feministische daad?”

“Goeie seks is voor mij als God aanraken, en ik was gelukkig genoeg om dat meegemaakt te hebben. Ik kon er ook nog vrij, open en vrolijk over schrijven op een moment waarop nog niet veel vrouwen dat al meegemaakt hadden.”

Jimi

Jim Morrison. Foto: Rue des Archives / Reporters

In het interview met The Sun haalt ze ook herinneringen op aan de kortfilm van Jimi Hendrix waarin ze meespeelde. “Ik was de Foxy Lady in die film”, zegt ze. “Ik had een heel kort jurkje aan en danst voortdurend rond de band. Hendrix kreeg een boontje voor me. Zijn charisma was onmogelijk te beschrijven, zo enorm. Seks met hem had ik niet: ik was nog maar 17 jaar en dus veel te jong.”

Ook The Doors-zanger Jim Morrison leerde ze op die leeftijd kennen. “Ik hoorde The End van The Doors afgespeeld worden in een huis in de buurt. Het was nog niet eens uit, dus was ik benieuwd. Jim stond in dat huis naast zijn frigo in een leren broek en bloot bovenlijf. Hij zag eruit als een rockgod en zong mee met zijn eigen plaats.”

Diezelfde avond beleefde ze “passionele” intieme momenten met de zanger na zijn optreden. “Ik weet nog dat ik hem de mooiste man ooit vond. Hij was zo knap, alles aan hem was perfect.”

Getrouwd

Aan de wilde jaren van Pamela kwam een einde in 1973, toen ze trouwde met Michael Des Barres. Een man die - u raadt het al - in een band speelde. Samen kregen ze in 1978 een zoon Nicholas, maar in 1991 scheidden ze weer.

Film

Almost Famous vond Pamela trouwens geen geweldige film. Ze droomt van een eigen film, die focust op haar affaire met The Rolling Stones-opperhoofd Mick Jagger. Die mag daarin gespeeld worden door Harry Styles, zegt ze. “Als ik weer 19 jaar zou zijn, zou hij diegene zijn waar ik mijn pijlen op zou richten. Hij is zo getalenteerd en hij zal lang in de industrie blijven, zoals zo weinigen tegenwoordig. Hij heeft een vrouwelijk kantje dat ik leuk vind, is knap en mysterieus over zijn geaardheid. Dat vind ik geweldig, ik hou ervan.”