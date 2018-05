Deze schoenen draag je tijdens een warme dag op het werk

Hoge temperaturen voorspeld? Espadrilles en sandalen zijn nu eenmaal not done op de werkvloer. Met deze tips blijven je voeten een hele dag fris!

Daarom is de juiste schoenenkeuze belangrijk

De juiste schoenenkeuze mag je niet onderschatten tijdens een warme dag op het werk. Voeten zijn een van de belangrijkste afvoerders van zweet en doen dienst als regulator van je lichaamstemperatuur. Zweetvoeten voelen niet alleen onaangenaam, ze zijn ook nog een van de voornaamste oorzaken van schimmels. Vermijden dus!

Frisse voeten? Kies voor loafers

Loafers worden niet alleen de grootste schoenentrend van komend seizoen, ze zijn ook nog eens geschikt voor een warme dag op het werk. Bijna even fris als sandalen, maar een stuk gekleder en work-proof.

Strikte dresscode op het werk?

Zijn frisse loafers not done op de werkvloer? Met de juiste aanpak kunnen kostuumschoenen een stuk koeler zijn dan je denkt. Natuurlijk materialen als (geperforeerd) leder of suède ondersteunen de verluchting van je voeten. Rubber of nylon schoenen kan je beter vermijden tijdens tropische temperaturen!

Tips & tricks voor frisse voeten

Wat je nog meer kan doen om zweetvoeten te vermijden? Draag alleen sokken van katoen. Gebruik geen wasverzachter om je sokken te wassen, hierdoor verliezen de vezels hun sterkte en houden ze minder vocht vast. Wissel dagelijks van paar en gebruik eventueel inlegzooltjes die het overtollige zweet kunnen absorberen. Op safe spelen? Smeer je voeten in met zinkzalf, dit absorbeert zweet zonder dat de poriën van je huid verstopt raken.