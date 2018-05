Kirsten Flipkens de sterkte in Belgisch duel in Nürnberg

Kirsten Flipkens (WTA 69) heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar). Ze versloeg in de eerste ronde in een Belgisch onderonsje Alison Van Uytvanck (WTA 46), het zevende reekshoofd in Nürnberg, in drie sets: 7-6 (7/5), 2-6 en 7-6 (7/2).