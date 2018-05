Toby Alderweireld: “Radja is er niet bij, daar moeten we ons bij neerleggen”

De Rode Duivels zijn begonnen aan hun voorbereiding op het WK. Vandaag arriveerden de eerste tien spelers op het appel in het Belgian Football Center in Tubeke. Onder hen een gretige Toby Alderweireld. “Ik kon niet snel genoeg herbeginnen.” En over de niet-selectie van Radja zei hij: “Het is een beslissing van de coach waar we ons bij neer moeten leggen.”

De start is gegeven. Terwijl Simon Mignolet zich nog voorbereidt op de Champions League-finale met Liverpool en zeventien andere Rode Duivels nog genieten van een weekje vakantie zijn de jongens die al een week geleden hun laatste wedstrijd gespeeld hebben al in Tubeke voor de eerste training. Het zijn vooral jongens uit de Premier League en de Bundesliga.

Vandaag staat er nog een individuele training op het programma voor dit tiental: Toby Alderweireld, Michy Batschuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, Thorgan Hazard, Christian Kabasele, Vincent Kompany en Jan Vertonghen.

Voor Toby Alderweireld is dit ook het moment dat hij een lastig seizoen bij Tottenham achter zich kan laten. De Antwerpenaar speelde na Nieuwjaar nog maar 457 minuten door een blessure én door contractbeslommeringen. Over dat laatste wilde hij bij de Rode Duivels niet praten, maar hij heeft wel goesting in het wereldkampioenschap na enkele dagen vakantie.

“Het is belangrijk om wat tijd met de familie door te brengen”, zegt Alderweireld. “Dan kan je toch even je hoofd leeg maken. Het deed deugd. Maar nu kriebelde het alweer om opnieuw te beginnen. Ik heb hier lang naar uit gekeken. Ik kon niet snel genoeg herbeginnen. Ik heb bij mijn club hard gewerkt om fit te worden. Dat ik op het einde nog drie wedstrijden in de Premier League kon spelen, bewijst dat ik klaar ben. Ik voel me fris. In de wedstrijden die ik mocht spelen, heb ik weer mijn goede niveau gehaald. Trouwens, ik heb nog steeds drie oefenwedstrijden in de aanloop om helemaal klaar te geraken.”

Talk of the town

De niet-selectie van Radja Nainggolan is ook nu nog talk of the town. Toby Alderweireld wilde daar niet te diep op ingaan. “Radja is een vriend van mij. Ik heb met hem gevoetbald in de jeugd. Het is jammer voor hem, maar het is een beslissing van de coach waar we ons bij neer moeten leggen. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Meer kan ik ook niet doen. Ik heb gewoon laten zien dat ik met hem meeleef. Want voor elke voetballer is het jammer dat hij zo’n tornooi mist. Dat hij stopt? Ja, elke persoon moet zoiets zelf beslissen. Daar moeten wij respect voor hebben.”