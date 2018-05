Waarom mannen en vrouwen op Tinder zitten (en het is niet om dezelfde reden)

Mannen en vrouwen gebruiken de populaire datingapp Tinder voor verschillende doeleinden. Dat bewijst een studie aan de technisch-natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen, verschenen in het vakblad Personality and Individual Differences.

Wetenschappers analyseerden de Tindergewoonten van 641 universiteitsstudenten. Alle jonge mannen en vrouwen waren tussen de 19 en 29 jaar oud. Op basis van de analyse concluderen de vorsers dat mannen vooral een profiel aanmaken op Tinder omdat ze op zoek zijn naar casual seks. Bij vrouwen is dat minder het geval: zij installeren de app vooral om hun zelfvertrouwen een boost te geven. Opmerkelijk: geen van beide geslachten gebruikt de toepassing initieel om ware liefde te vinden.

Uitgebreide screening

Uit de studie blijkt nog dat vrouwen meer tijd besteden aan online dating dan mannen. Dit komt volgens de onderzoekers omdat dames de profielen van mannen langer screenen voor ze swipen. Mannen gaan sneller te werk. Ze streven naar meer matches in minder tijd en nemen sneller beslissingen als het aankomt op het al dan niet afspreken met een vrouw. Mannen zijn ook meer geneigd om als eerste contact te leggen dan vrouwen.

Swipe, swipe

Het feit dat vrouwen op Tinder voorzichtig zijn en mannen assertief heeft volgens de vorsers een evolutionaire oorzaak. “Vrouwen hebben meer te verliezen door zich in te laten met seksuele partners van slechte kwaliteit dan mannen. Dat is de reden waarom mannen vaker naar rechts swipen dan vrouwen”, zegt professor Leif Edward Ottesen Kennair. Volgens hoofdonderzoeker Ernst Olav Botnen hoef je niet alle gebruikers echter over dezelfde kam te scheren. “Sommige mannen op Tinder zijn ook oprecht op zoek naar een lange relatie, ze zijn gewoon in de minderheid”, zei hij in een reactie.

Niet meer seks

Nog een paar opvallende bevindingen uit de studie: “zowel mannen als vrouwen gebruiken de app voor recreatieve doeleinden, vooral wanneer ze zich vervelen en niets te doen hebben”, staat er te lezen. Daarnaast stippen de wetenschappers aan dat mensen die online op zoek gaan naar casual seks daarom niet meer sekspartners hebben dan wie offline een man of vrouw versiert met hetzelfde doel voor ogen.