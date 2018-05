Nog geen vakantie geboekt? Dit zijn de mooiste plekjes van Europa volgens Lonely Planet

De bekende reisgids Lonely Planet heeft met behulp van een team reisexperten een lijst van tien plaatsen in Europa opgesteld waar je volgens hen in 2018 naartoe moet. Helemaal bovenaan prijkt de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. Heb je nog inspiratie nodig voor deze zomervakantie? Dit is de volledige top tien.

Op plaats een van 'de meest essentiële bestemmingen in Europa' prijkt dit jaar Emilia-Romagna. De Noord-Italiaanse regio is volgens Lonely Planet een topbestemming voor foodies. Je hebt er Bologna waar je de ragu moet proeven, Parma voor de ham en Modena dat bekend is voor zijn balsamicoazijn en parmezaanse kaas. Die laatste is ook de plaats waar je driesterrenrestaurant Osteria Francescana vindt. Als extra troef schuift het ook FICO Eataly naar voren, een themapark dat volledig in het teken staat van de Italiaanse keuken.

Op plaats twee staat de Noord-Spaanse regio Cantabrië. Ongerepte stranden, in mist gehulde bergen, charmante stadjes en rotsen met prehistorische tekeningen: dat zijn volgens Lonely Planet de troeven van deze regio. Het is ook de thuis van het oudste Spaanse nationale park en de hoofdstad Santander heeft de voorbije jaren een stevige opfrisbeurt gekregen. "Een onverwachte schatkist", klinkt het. Andere must-sees: de Picos de Europa, Santillana del Mar en de Ebrorivier.

Op plaats drie prijkt de Nederlandse provincie Friesland. Helemaal onverwacht is dat niet, want het herbergt met Leeuwarden een van de Europese culturele hoofdsteden van het jaar. Niet alleen vinden er heel wat evenementen en festivals plaats, in het Fries Museum opende ook een expo rond een van zijn bekendste inwoners: kunstenaar M.C. Escher. Maar er is meer dan Leeuwarden, ook de Waddeneilanden zijn Werelderfgoed en dus meer dan een bezoekje waard.

Kosovo neemt de vierde plaats in. Dit jaar viert het Balkanland de tiende verjaardag van zijn onafhankelijkheid en het bruist er dan momenteel ook van de bedrijvigheid. Lonely Planet belicht voorts ook het Via Dinarica-wandelpad waar het prachtige landschap zich voor je ogen onplooit. Filmliefhebbers komen dan weer aan hun trekken op Dokufest in Prizren. En dat kan allemaal met een prima glaasje lokale wijn erbij uit de regio van Rahovec.

Op plaats vijf staat met de Franse Provence een klassieker. Waar kun je beter zijn om de Franse l'art de vivre te vieren dan in die regio, klinkt het. Je kunt er romantische wandelingen maken langs de lavendelvelden en olijfboomgaarden of een plons nemen in de calanques, maar ook flink wat kunst en cultuur opsnuiven. Zo heeft het museum Fondation Carmignac op Île de Porquerolles de deuren geopend of bezoek de in aanbouw zijnde Fondation Luma in Arles, dat in een opvallend gebouw van de bekende architect Frank Gehry wordt ondergebracht.

De Schotste stad Dundee staat op plaats zes. Vooral de opening van het nieuwe V&A-museum, dat vooral focust op design, gooit er hoge ogen. Het gaat om een indrukwekkend gebouw aan de Craig Harbour dat werd ontworpen door de Japanse architect Kengo Kuma. In 2014 werd er met een masterplan gestart om het havenaanzicht er grondig aan te pakken en de stad te vernieuwen. Het moet zo nog een grotere aantrekkingspool worden voor jonge, creatieve Britten.

De Griekse kleine Cycladen, een eilandengroep in de Egeïsche Zee, zijn dan weer de droombestemming op nummertje zeven. Op onder meer Iraklia, Schinousa en Donousa kun je er volgens de reisgids nog genieten van de authenticiteit die tien jaar geleden ook het ondertussen door toeristen overspoelde Santorini kenmerkte. Het zijn plaatsen waar je op de mooie stranden en in de leuke cafeetjes aan het water nog volledig tot rust kunt komen. Maar haast je, want onder meer Koufonisia raakt steeds bekender.

Op plaats acht staat de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een fascinerende plaats waar het heden en het verleden elkaar ontmoeten, klinkt het. Zo is er het barokke oude stadsgedeelte en herinnert het aan de joodse ghetto's tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar de stad heeft ook een jeugdige energie en zit duidelijk in de lift. Bovendien wordt dit jaar de honderdjarige Litouwse onafhankelijkheid gevierd. Daar kun je op toosten met een artisanaal biertje en een diner in een van de leuke restaurantjes.

De Sloveense Vipava-vallei kan de reisexperten van Lonely Planet zeker ook bekoren. Als je zo naar de landschappen met de wijngaarden kijkt, zou je haast denken dat je je in Toscane bevindt, luidt het. Het is een wijnregio die in volle bloei is en het is eens wat anders dan een tochtje langs de Franse wijnboeren om van enkele glaasjes te proeven. De vallei is nog een verborgen parel, ook al ligt die ten westen van hoofdstad Ljubljana.

Het rijtje wordt afgesloten door Tirana, de hoofdstad van Albanië. De vorige burgemeester heeft ervoor gezorgd dat de stad de voorbije jaren een indrukwekkende transformatie onderging. De auto's werden ingewisseld voor fietsen, de gevels van huizen in leuke kleuren geschilderd en er is meer groen gekomen. Neem er de kabelbaan naar de Mount Dajti, geniet van het eten in een lokale bistro en sluit af met een cocktail in de hippe wijk Blloku.