Cursus ‘Veilig elektrisch fietsen in Groep’

Molenbeersel

Kinrooi - Op woensdag 9 mei organiseerde Okra Trefpunt Molenbeersel voor haar leden een cursus ‘Veilig elektrische fietsen in groep’.

Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat ouderen langer fit en mobiel blijven. Om dit in stand te houden, is het noodzakelijk dat elk lid van trefpunt Molenbeersel deze cursus kon volgen. Het theoretisch gedeelte, werd in één van de vergaderzalen van de Stegel gevolgd door de 31 aanwezige leden. Het praktische gedeelte, een 20 tal km met de pijnpunten voor de zwakke weggebruiker in onze gemeente, werd onder het deskundig oog van lesgeefster Mia Craeghs afgelegd. Als laatste onderdeel van deze cursus moest elke deelnemer nog een evaluatieformulier invullen onder het genot van een lekker stukje vlaai met een kopje koffie.