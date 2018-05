Wel schuldig, geen straf: Lanakense stampt zwangere vrouw tijdens ruzie om parkeerplaats

Lanaken - Een 53-jarige vrouw uit Lanaken kreeg dinsdag van de Tongerse rechter de gunst van de opschorting voor het stampen van een 23 weken zwangere vrouw na een ruzie over een parkeerplaats op de parking van winkelketen Aldi. Ze wordt dus schuldig verklaard aan de feiten, maar krijgt geen straf. Wel moet ze het slachtoffer een schadebedrag van zo’n 640 euro betalen.

Op 1 mei 2016 raakten de twee dames verwikkeld in een discussie nadat ze het oneens waren over wie de vrije parkeerplaats op de parking van Aldi eerst had opgemerkt. Uiteindelijk raakten de vrouwen slaags ...