Reddingshonden oefenen in appartementsgebouw van zeven verdiepingen

Tongeren - Op zaterdag 19 mei heeft de club Team Quero vir een oefening gehouden in een appartementsgebouw van 56 appartementen in Tongeren. Dit is zeer uitzonderlijk want de club krijgt niet veel kansen om trainen met hun honden in zo'n groot gebouw. De honden moesten apart zoeken naar een persoon die verborgen was in het gebouw.

Het vermogen om honden in te zetten voor dit nobel doel vereist veel geduld, training en organisatie. Voor de viervoeters een leuke bezigheid waarbij ze hun neus kunnen gebruiken. De honden worden getraind zodat zij eventueel kunnen worden ingezet tijdens interventies voor het opsporen van vermiste personen. Veel verschillende rassen van honden zijn hiervoor geschikt, van groot tot klein.