Olivier Troisfontaines is Ster van de Coaches

Na elke speeldag kiezen de coaches van de tien clubs in de EuroMillions League hun top drie van de wedstrijd. De speler die op het einde van het seizoen de meeste punten kreeg, wint de trofee “Ster van de Coaches” van Het Nieuwsblad.

Olivier Troisfontaines is na 36 speeldagen de eindlaureaat. De Trofee Ster van de Coaches is vanaf dit seizoen mee verwerkt in de MVP-trofee. Maar liefst 20 procent van de punten van de Ster van de Coaches telt dan ook mee voor de MVP-Trofee. Wie de laureaat is, wordt ook vanavond duidelijk op de Belgian Basketbal Awards in de AED Studios in Lint. Met Hans Vanwijn (Antwerp Giants) en Jean Salumu (Oostende) eindigen er maar liefst drie Belgen in de top 10 van de Ster van de Coaches. In de top 15 fonkelen met Yannick Desiron (Limburg United) en Alex Libert (Charleroi) zelf vijf Belgen.

Oostende-Antwerp Giants

Gjergja: 5. Kingsley; 3. Schoepen; 1. Lee

Moors: 5. Kingsley; 3. Schoepen; 1. Lee

Luik-Limburg United

Costantiello: 5. Rahon; 3. Releford; 1. Deroover

Angillis: 5. Rahon,; 3. Releford; 1. Unruh

Charleroi-Okapi Aalstar

Lynch: 5. Gibbs; 3. Grant; 1. Troisfontaines

Jaumin: 5. Gibbs; 3. Troisfontaines; 1. Marnegrave

Kangoeroes Willebroek-Bergen

Defraigne: 5. Lemaire; 3 McNeail, 1. Badji

Goethals: 5. McNeail; 3. Green; 1. Lemaire

Leuven Bears-Brussels

Casteels: 5. Bogaerts; 3. Esepallier; 1. Rundles

Monier: 5. Despalier; 3. Lambot; 1. Rundles

Limburg United-Luik

Angillis: 5. Bojovic ;3. Deroover ;1. Beverly

Costantiello: 5. Bojovic .3. Deroover; 1. Beverly

Brussels-Leuven Bears

Monier: 5. Peterson; 3. Smith; 1. Zabas

Casteels: 5. Smith; 3. Peterson; 1. Harrell

Antwerp Giants-Oostende

Moors: 5. Clark ;3. Vanwijn; 1. Bako

Gjergja: 5. Bako ;3. Vanwijn 1. Salumu

Okapi Aalstar-Charleroi

Jaumin: 5. Troisfontaines; 3. Amis; 1. Taylor

Lynch: 5. Troisfontaines; 3. Amis; 1. Taylor

Bergen-Kangoeroes Willebroek

Goethals: 5. Demps; 3. Badji; 1. Davis

Defraigne: 5. Badji; 3. Demps ; 1. Cheatham

Eindstand

1. Troisfontaines (Okapi Aalstar) 98

2. Green (Bergen) 95

3. Kingsley (Antwerp Giants) 90

4. Vanwijn (Antwerp Giants) 89

5. Salumu (Oostende) 84

6. Jones (Bergen) 71

7. McNeail (Kangoeroes Willebroek) 69

8. Tofi (Okapi Aalstar) 67

9. Tuttle (Charleroi) 64

10. Djordjevic (Oostende) 62