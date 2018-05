Belgische handbalmannen krijgen Franse coach

Arnaud Calbry wordt de nieuwe bondscoach van de Belgische mannenhandbalploeg. Dat heeft de Belgische handbalbond KBHB dinsdag bekendgemaakt. De 43 jarige Fransman combineert de job van bondscoach met die van sportief directeur en assistent-trainer bij de Franse eersteklasser Duinkerke. Calbry treedt in de voetsporen van Yérime Sylla die begin dit jaar, na de uitschakeling voor de barragewedstrijden in aanloop van het WK 2019, zijn ontslag aanbood

“Met Arnaud Calbry verwelkomen wij een talentvolle trainer, met internationale ervaring zowel als speler en als trainer”, verklaarde Piet Moons, voorzitter van de KBHB. “Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is die de Red Wolves naar een hoger niveau kan brengen. Als ervaren sportief directeur zal Arnaud Calbry ook mee de lijnen helpen uitzetten voor alle jeugdselecties van het Belgische handbal richting een deelname aan het EK 2022. Een EK dat hopelijk in eigen land, meer bepaald in Antwerpen, zal doorgaan.”

Met Arnaud Calbry kiest de KBHB opnieuw voor een Franse bondscoach. Eentje die gepokt en gemazeld is in het handbal. In 1992 werd Arnaud Calbry prof bij het Franse Falaise. Drie jaar later stapte hij over naar Duinkerke waarmee hij in 1998 de titel pakte in derde nationale en in 2000 de bekerfinale speelde. Vervolgens verhuisde hij een seizoen naar het Spaanse Portland San Antonio om dan terug te keren naar Duinkerke waarmee hij in 2004 de finale van de Europese Challenge Cup bereikte. Calbry sloot zijn spelerscarrière af bij Valenciennes. Van 2002 tot 2004 verzamelde hij 19 caps. In 2002 maakte hij deel uit van de Franse nationale ploeg die de wereldtitel won.

Na zijn spelerscarrière werd Arnaud Calbry trainer en technisch coördinator van het opleidingscentrum van Duinkerque. In die periode pakte hij de titel in derde nationale en de Beker van Frankrijk (2011). Sinds 2011 is hij assistent-trainer bij Duinkerke. Een functie die hij sinds 2013 combineert met die van sportief directeur.

De eerste officiële wedstrijd van Arnaud Calbry wordt de kwalificatiewedstrijd tegen Servië eind oktober. Nadien spelen de Red Wolves hun eerste thuiswedstrijd in aanloop naar het EK 2020 tegen Kroatië.