West Ham stelt Chileense prijzenpakker aan als nieuwe trainer

Manuel Pellegrini is de nieuwe trainer van West Ham United. Dat heeft het team uit Londen dinsdag bekendgemaakt. De 64-jarige Chileen zet zijn handtekening onder een contract voor drie jaar.

“Ik ben heel tevreden dat ik kan terugkeren naar de Premier League, volgens mij de sterkste competitie ter wereld”, stelde Pellegrini bij zijn voorstelling. “Ik hoop dat we volgend seizoen een soort voetbal kunnen brengen waarvan onze fans zullen watertanden. Ik ken alle spelers en er is al een sterke basis bij West Ham, maar ik ben er zeker van dat we met nog enkele versterkingen volgend jaar een heel stevig team kunnen samenstellen.”

“Manuel is een van de meest gerespecteerde voetbaltrainers en we zijn heel tevreden dat we hem bij onze club mogen verwelkomen”, reageerde medevoorzitter David Sullivan. “Het was belangrijk om iemand in huis te halen met ervaring in de Premier League. Manuel is bovenal een winnaar die weet hoe succes te bereiken.”

Pellegrini trainde in het verleden onder meer Villarreal, Real Madrid, Malaga en Manchester City. Met dat laatste team won hij de Premier League (2014) en tweemaal de League Cup (2014 en 2016). Zijn laatste opdracht vervulde hij bij het Chinese Hebei China Fortune. Bij West Ham, dat de competitie als dertiende afsloot, volgt Pellegrini David Moyes op.