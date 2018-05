En plots stond dit model in haar onderbroek op de rode loper in Cannes

Het Russische model met een maatje meer Yulia Rybakova zakte dit weekend af naar het filmfestival in het Franse Cannes. En ook haar jurk zakte af - letterlijk. Plots stond de roodharige schone in haar onderbroek op de rode loper in de mondaine badstad.

Yulia Rybakova was net zoals iedereen aan het poseren voor de camera’s toen een andere voorbijganger op de rode loper op haar rok stapte in exact dezelfde kleur. Het onderste deel van haar outfit rekte even mee, maar viel uiteindelijk helemaal op de grond. Het resultaat? Rybakova droeg plots enkel een rode top, een onderbroek en pumps. Het model reageerde geschrokken, maar het probleem werd snel opgelost. De man maakte de rok meteen na het incident weer vast.



Dat ging volgens sommigen wel erg vlot, waardoor wordt gedacht dat de stripact eigenlijk geen toeval maar een stunt was. “Dit was precies met opzet gedaan. Eerst en vooral is de stof van de rok te dun, ten tweede was de rok niet aan de top genaaid. En hoe wist de man hoe hij het onderste stuk weer moest bevestigen? Dit was zeker gepland om controverse te veroorzaken”, schrijft een volger op haar Instagrampagina. De vrouw staat bekend om haar controversiële acties. Eerder nam ze als Lady Fortuna een nummer op met de titel ‘Putin’. Dat maakte het een en ander los in haar land.