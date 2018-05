Belgische dronesector in 2020 goed voor ruim 1.000 extra jobs

Tegen 2020 zou de Belgische commerciële dronesector meer dan 1.000 extra jobs kunnen creëren en een omzet opleveren van 409 miljoen euro. Enige voorwaarde is wel dat de nakende EU-dronewetgeving in ons land snel wordt toegepast. Dat stellen de technologiefederatie Agoria en consultancybureau PwC België in een gezamenlijke studie.

De resultaten van die studie werden vanmorgen voorgesteld onder de controletoren van Belgocontrol, in het bijzijn van vijftig bedrijven die actief zijn in de Belgische dronesector. België is een van de ...