Deze betekenis schuilt er achter de nummerplaat van Harry’s auto

Prins Harry reed zaterdag als een gelukkig getrouwd man in een oldtimer naar de avondreceptie van zijn huwelijk met Meghan Markle. Bij de zilverblauwe Jaguar hoorde een complexe nummerplaat, maar die was niet zomaar een combinatie van cijfers en letters.

De twee reden naar Frogmore House voor de avondreceptie, georganiseerd door prins Charles in Harry’s E-type Jaguar Concept Zero met nummerplaat E190518. Dat is geen lukrake combinatie, maar de trouwdatum van de twee: 19 mei 2018.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Ook prins William en Kate Middleton kozen in 2011 voor een gepersonaliseerde nummerplaat achteraan. Die was een tikkeltje anders dan die van prins Harry. ‘Just Wed’, stond erop te lezen. Dat betekent letterlijk ‘pas getrouwd.’ Zij scheurden weg in een van de auto’s van prins Charles: een Aston Martin Volante die achteraan met ballonnen was versierd.

Foto: Isopix