Schoolfeest te Piringen

Piringen

Tongeren - Zaterdag had op het plaatselijke voetbalplein het gezamenlijke schoolfeest plaats van kleuterschool De Puzzel en GBS De Zevensprong van Piringen. Met als thema ‘Samen in zee’ werden door alle klasjes leuke acts voorzien. Er waren foodtrucks, drinks, springkastelen, grime, kinderspelen, kortom teveel om op te noemen. Er kwam een massa volk kwam op af. Zelfs de zon was van de partij.

Het draaiboek steekt mooi in elkaar: Verteller van dienst, Mo, schetst het verhaal van Yarinda, de regenboogvis, die zo ijdel is over haar blinkende schubben, dat ze vergeet dat bewondering van de andersoortige vissen pas mogelijk is, als zijzelf iets van haar schubben deelt. Onverschillig in al haar hoogmoed negeert ze schildpad Emiel en Ernest de dolfijn, die graag met haar willen spelen. Ook Janne de octopus en de kwallen krijgen een ‘neen’ als antwoord. Pas als al deze zeedieren samenspannen en ook zelf de regenboogvis negeren, begint deze zich vragen te stellen. Uiteindelijk gaat ze om raad bij Harry de haai, die haar de raad geeft wat van haar glanzende schubben te delen met de anderen. Ze doet dit dan ook, te beginnen met een baby-dolfijn. Hoe meer schubjes ze uitdeelt, des te meer ze begint te stralen. Om dit allemaal te beklinken geeft regenboogvis een glitterfeestje voor al haar nieuwe vrienden, met als apotheose het waterballet door de zeemeermannen. Dat het een geslaagd schoolfeest was, hoeft geen betoog!