Kan Riemstse ex-Girowinnaar vandaag 4 seconden per kilometer goedmaken?

Tom Dumoulin (27) heeft vandaag 34,2 kilometer om zijn kansen op een nieuwe eindzege in de Giro overeind te houden. De uitdaging voor de Nederlander uit Kanne (Riemst) is gigantisch: elke kilometer moet hij vier seconden goed maken op roze trui Simon Yates. Het lijkt een ‘mission impossible’, maar als er één renner is die het kan, dan wel Dumoulin. Het begon in 2010 in Portugal, op een geleende fiets. Dumoulin checkte op het internet hoe dat precies ging, dat tijdrijden. Eén dag later won hij de koers. Zijn eerste coaches reconstrueren de onwaarschijnlijke opgang van Tom Dumoulin.